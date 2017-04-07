Экономика

17:54 07.04.2017

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 26,965 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,965 грн/$1 с 27,04 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,95-26,98 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,9740 грн/$ с 27,1003 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $303,34 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $239,48 млн.

ВАЖНОЕ

Moody's понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга ПриватБанка до "С"

Очередные шаги НБУ по валютной либерализации не оказывают давление на курс гривни - банкиры

Сбербанк России официально заявляет об уходе с украинского рынка

Порошенко: Мы прилагаем усилия, чтобы в Украину зашли "лоукосты"

Украина запустила площадку для развития инноваций в сфере оборонных технологий

ПОСЛЕДНЕЕ

Юристы сомневаются в успехе апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона по евробондам на $3 млрд

НБУ в I кв. выявил 30 нелегальных валютообменных пунктов небанковских финучреждений

"Энергоатом" присоединился к меморандуму по продаже непрофильных активов через ProZorro

Кабмин утвердил проект строительства комплекса по переработке РАО на Хмельницкой АЭС

Кабмин увеличил в 2,2 раза стоимость строительства комплекса по переработке РАО на Запорожской АЭС

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Куртки мужские
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА