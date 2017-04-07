Сбербанк России официально заявляет об уходе с украинского рынка

Российский Сбербанк официально заявляет об уходе с украинского рынка.

Соответствующее заявление размещено на веб-сайте украинской "дочки" Сбербанка в пятницу.

"Долгосрочные негативные тенденции в экономической жизни Украины создали предпосылки для принятия Сбербанком решения об уходе с украинского рынка. События последнего месяца - введение санкций СНБО, а также агрессивные и настойчивые действия со стороны "Национального корпуса" - активизировали переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка в Украине. Сбербанк открыто заявляет о готовности корректно выйти с украинского рынка, при этом максимально защищая интересы украинских клиентов и сотрудников", - отмечается в сообщении.

При этом банк напомнил о заключенном 27 марта 2017 года юридически обязывающем договоре о продаже ПАО "Сбербанк" консорциуму иностранных инвесторов.

"Мы надеемся, что процесс перехода актива Сбербанка в Украине консорциуму новых собственников пройдет в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международного права", - отмечается в сообщении "дочки" Сбербанка.

Сбербанк также обращает внимание, что после подписания Украиной меморандума с Международным валютным фондом и принятия Сбербанком решения о добровольном уходе с рынка любые последующие агрессивные действия в отношении ПАО "Сбербанк" будут расценены как умышленное нанесение вреда интересам украинских клиентов и государству Украина.

"С новыми акционерами банк продолжит развитие в Украине, выполняя все обязательства перед клиентами и сохраняя высокое качество сервиса", - подчеркивает пресс-служба финучреждения.