Экономика

16:43 07.04.2017

"Нибулон" за 4 года удвоит флот и намерен строить пассажирские суда

Компания "Нибулон" (Николаев), которая владеет и одноименным судостроительно-судоремонтным заводом, в ближайшие четыре года намерена нарастить количество построенных судов до 100, таким образом увеличив свой флот вдвое по сравнению с существующими показателями.

Как сообщила пресс-служба компании, об этом заявил ее генеральный директор Алексей Вадатурский на церемонии торжественного спуска на воду буксира нового поколения "Юрий Макаров" в Николаеве.

По его словам, в планах - до 1 июля 2017 года построить и спустить на воду еще два таких судна проекта 121М, предназначенных для работы в мелководных акваториях, в том числе и в северных притоках Днепра – на Десне и Припяти. Кроме того, будет построено еще одно несамоходное судно.

"До 1 июля наш флот будет состоять из 60 судов, а к концу года – из 65. Каждый год мы будем выпускать 15-16 полнокомплектных судов длиной до 150 м. При этом в течение четырех лет мы намерены достичь цифры в 100 судов и полностью компенсируем тот факт, что в нашем городе не работают два судостроительных завода", - отметил А.Вадатурский.

Он также сообщил о полномасштабной реконструкции судостроительно-судоремонтного завода "Нибулон" с тем, чтобы разместить на его территории две линии – для пассажирского и специализированного флота, а также торговых судов. Компания намерена производить собственные пассажирские суда нового поколения на подводных крыльях и небольшие пассажирские лайнеры.

"Учитывая дальнейшее и непрерывное увеличение количества собственного грузового флота, "Нибулон" сможет перевозить водными артериями Украины до 4 млн тонн грузов в год. В течение 2017-2022 гг. на заводе будет построен ряд судов новых проектов, в том числе до 1 сентября на воду будет спущено судно для дноуглубления рек, дно которых состоит из скальных пород. Оно позволит компании собственными силами проводить самые сложные дноуглубительные работы, в том числе и на Днепре", - отмечается в сообщении.

А.Вадатурский подчеркнул, что инвестиционную программу компании по строительству собственного грузового флота и модернизацию судоверфи финансирует Европейский инвестиционный банк. Соответствующее соглашение о выделении финансирования на сумму $74 млн было подписано 19 декабря 2016 года. Кроме того, финансовую поддержку проекта осуществляет Европейский банк реконструкции и развития.

По его словам, перспективы компании - как аграрного направления, так и судостроительного -позволят уже в ближайшее время создать только на грузовом флоте более 1 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, до 500 рабочих мест планируют создать после расширения судостроительного предприятия.

"Ежегодно мы увеличиваем количество обработки металла в два раза, и через три года выйдем на уровень в 15 тыс. тонн в год. Это металл украинских металлургических предприятий. Кроме того, очень важно, что наши суда будут ходить под украинским флагом, что они сделаны по украинским чертежам, по проектам украинских конструкторских центров", - отметил А.Вадатурский.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн.

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