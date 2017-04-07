Экономика

15:52 07.04.2017

НАБУ подало иск о признании недействительными договоров по дноуглублению в морских портах Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подало в Хозяйственный суд г Киева иск о признании недействительным договоров по проведению дноуглубительных работ в портах Украины на сумму 712 млн грн.

Согласно сообщению на веб-сайте НАБУ, основанием стало нарушение требований закона "О государственных закупках" и других норм действующего законодательства. Судом возбуждено производство по делу.

Так, следствием было установлено, что в конце 2015 – начале 2016 года государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (ГП "АМПУ") провело конкурсные торги по закупке работ и услуг. Однако победитель торгов был избран с нарушениями закона "О государственных закупках", которые показал операционный аудит, проводимый Государственной аудиторской службой.

Вопреки рекомендациям государственных аудиторов, представленных до момента заключения договора, служебные лица ГП "АМПУ" все равно подписали договор о закупке работ и услуг с победителем торгов. Вследствие таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах. Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ осуществляют с декабря 2015 года.

"Отметим, что прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, в марте 2017 года вступили в рассмотрение хозяйственного дела о взыскании с ГП "АМПУ" задолженности по оспариваемым НАБУ договорам о предоставлении услуг. Таким образом, НАБУ и САП в ходе осуществления досудебного расследования и процессуального руководства принимают исчерпывающие меры предупреждения возможной растраты бюджетных средств и защиты государственных интересов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в марте 2016 года Государственная финансовая инспекция Украины в ходе ревизии деятельности АМПУ выявила финансовые нарушения на сумму 613 млн грн.

"Предприятие показывает нормальные результаты, оно прибыльное. Однако установлены финансовые нарушения на сумму почти 613 млн грн и операции, негативно повлиявшие на деятельность предприятия, на сумму почти 2 млрд грн", - отметила тогда сообщила глава ведомства Лидия Гаврилова.

Она сообщала, что на дату завершения ревизии в АМПУ также не был урегулирован вопрос завершения дноуглубительных работ с реконструкцией подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам порта "Южный", на которые были израсходованы средства на сумму почти 870 млн грн, так как подрядчик - компания "Мебиус Констракшн Юкрейн" - сообщил о невозможности продолжения работ.

"Мониторинг по двум процедурам закупки на 787 млн грн по услугам технического обслуживания акватории и подходных каналов Бердянского, Мариупольского и других морских портов Украины путем дноуглубления ожидаемой стоимостью 780 млн грн и услуг про ремонту буксира на сумму 7,1 млн грн, выявил процедурные нарушения на сумму почти 15 млн грн", - сказала она.

По словам главы ведомства, это связано с тем, что процедуры закупки не были отменены в связи с отклонением предложений участников конкурсных торгов, не соответствовавших требованиям конкурсной документации.

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