"Укрзализныця" привлечет польскую PKP LHS к проекту электрификации участка Ковель-Изов-Госграница

ПАО "Укрзализныця" планирует привлечь польскую компанию PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa к реконструкции сооружений железной дороги с электрификацией участка Ковель – Изов – Госграница регионального филиала "Львовская железная дорога".

Как сообщила пресс-служба ПАО, для обсуждения ряда вопросов по реализации проекта руководители компаний Войцех Балчун и Збигнев Трацихлиб 7 апреля в ходе рабочей встречи подписали меморандум о взаимопонимании.

По словам В.Балчуна, электрификация указанного участка является одним из приоритетных инфраструктурных проектов компании, его реализация позволит активизировать грузовые перевозки между Украиной и Польшей.

"На участок Ковель – Изов – Госграница, который сейчас эксплуатируется на тепловозной тяге, приходится 90% железнодорожных перевозок между Украиной и Польшей. Благодаря электрификации мы сделаем поток грузов на этом направлении более интенсивным, сможем сократить эксплуатационные расходы, упростить технологию организации движения грузовых поездов", - отметил он.

В.Балчун добавил, что реализация проекта, который также предусматривает строительство новой тяговой подстанции "Владимир-Волынский", позволит увеличить пропускную способность участка с 8 до 18 пар поездов, ускорить движение грузовых поездов до 90 км/ч, пассажирских и пригородных - до 140 км/час.

Для реализации проекта участники встречи договорились создать рабочую группу, которая будет определять этапы и сроки работ, согласовывать технические и другие вопросы.

Ориентировочная общая стоимость комплекса работ по всем хозяйствам, в том числе выполнение проектных работ, составит более 1 млрд грн. "Укрзализныця" планирует выделить эти средства из плана капитальных инвестиций.

Работы предполагается выполнить в 2018-2019 гг.

PKP LHS - одноколейная, неэлектрифицированная польская железнодорожная линия №65, которая пролегает от железнодорожного перехода в Грубешове до ж/д станции Славкув Южный LHS на территории Польши. Железнодорожная линия №65 является самой длинной широкой колеей в Польше. Ее протяженность от госграницы до грузовой станции Славкув - 394,6 км.