Суд арестовал захваченное на НКТ имущество предприятий ДТЭК

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории, над которым компания утратила контроль, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

По ее данным, процедура осуществлена в рамках уголовного производства по ч.3 ст.206 Уголовного кодекса Украины.

Действия суда касаются, в первую очередь, всех транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий, что означает полный запрет на отчуждение, распоряжение и незаконное использование данного имущества.

Перечень арестованного движимого имущества будет внесен в государственный реестр обременений и базы розыска МВД. Информация об арестованном угле будет направлена в таможенные органы для принятия мер по недопущению ввоза этого угля в Украину через территорию России.

"Мы понимаем, что представители так называемых "ЛДНР" будут пытаться возобновить добычу угля на захваченных шахтах. Теперь все, кто будет иметь то или иное отношение к этому процессу будут преследоваться по украинскому и международному законодательству", - отметил руководитель Антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко.

Как сообщалось, ДТЭК 15 марта заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ. В частности, над ЧАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", ООО "Моспинское УПП", ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", ООО "ДТЭК Востокэнерго" (ОП "Зуевская ТЭС"), ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ООО "Техремпоставка", ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ООО "Электроналадка", ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" и ООО "ДТЭК Сервис".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.