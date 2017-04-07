Экономика

12:55 07.04.2017

Рева уповает на решение Рады в вопросе снятия ограничений для женщин на определенные профессии

В новом Трудовом кодексе должны быть сняты ограничения для женщин на некоторые профессии, заявляет министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Я надеюсь, что в ближайшее время Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении Трудовой кодекс, соответствующие нормы будут пересмотрены и на основании этих норм будут изменены подзаконные акты, включая наши приказы: Министерства социальной политики", - заявил А.Рева в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

При этом он отметил, что без законодательного урегулирования вопроса у Минсоцполитики нет оснований для решений о снятии ограничений для женщин заниматься некоторыми профессиями.

В своем вопросе к правительству народный депутат из фракции Народный фронт Светлана Войцеховская подчеркнула, что в Украине 458 профессий, которыми женщинам запрещено заниматься.

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