Ryanair начнет полеты из Львова в Берлин на месяц раньше

Авиакомпания Ryanair (Ирландия) крупнейший европейский лоу-кост авиаперевозчик намерена запустить рейс Львов-Берлин не в октябре 2017 года, как планировалось, а в сентябре.

Как сообщается на веб-сайте компании, рейс, который планируется выполнять два раза в неделю, будет запущен раньше из-за высокого спроса со стороны украинских потребителей.

Компания также сообщает, что цены на билет стартуют с EUR19,99 (579 грн) для поездок в сентябре и октябре, этих льготные места доступны для бронирования на сайте компании до полуночи 11 апреля.

Как сообщалось, Ryanair в октябре текущего года намерен запустить рейсы по четырем направлениям из Киева и семи из Львова.

По словам коммерческого директора компании Дэвида О'Брайена из Киева будут запущены рейсы в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм. В целом планируется 15 рейсов неделю на указанных направлениях.

Из Львова Ryanair полетит в Лондон, Эйндховен, Берлин и Мемминген, Краков, Вроцлав, Будапешт.

Как отмечал Д.О'Брайен, рейсы из Львова в Эйндховен, Лондон, Берлин, Будапешт и, Мемминген будут осуществляться два раза в неделю, в Краков и Вроцлав – три раза неделю. Рейсы из Киева в Эйндховен и Манчестер будут выполняться три раза в неделю, Стокгольм - четыре, Лондон - пять раз в неделю. В целом компания намерена перевозить из Киева и Львова по 250 тыс. пассажиров ежегодно. Украина станет 34-й страной в сети компании.

"В этом году мы перевезем 120 млн пассажиров, и на протяжении следующих восьми лет будем добавлять к потоку по 10 млн пассажиров в год", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли самолеты компании базироваться в Украине, он сказал: "Пока нет, но это хорошая тема к обсуждению. Еще одной темой для будущего может быть сотрудничество с "Международными авиалиниями Украины".

Ryanair обслуживает свыше 1,8 тыс. маршрутов в более чем 200 аэропортах в 33 государствах.