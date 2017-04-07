Немецко-украинский фонд и KfW подписали договор о хеджировании валютного риска

Немецко-украинский фонд (НУФ) и Кредитное учреждение для восстановления (KfW) 6 апреля подписали договор о хеджировании валютного риска, сообщается на правительственном веб-сайте.

Согласно сообщению, участие в подписании приняли заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Буца, исполнительный директор НУФ Олег Стринжа и директор бюро KfW в Украине Лутц Хорн-Хааке.

Как говорится в сообщении, НУФ осуществляет кредитование малых и средних предприятий (МСП) через банки-партнеры. Ресурсы НУФ для последующего предоставления займов банкам формируются преимущественно за счет долгосрочных кредитов в евро от правительства Германии, предоставляемых через KfW. При конвертации привлеченных валютных кредитов в гривню для последующего кредитования банков-партнеров и МСП НУФ будет подвергаться валютному риску.

"Европейский Союз, понимая важность активизации кредитования МСП в Украине, предложил по программе ЕС EU4Business взять на себя часть валютного риска НУФ в сумме EUR5,2 млн. Согласно подписанному договору, Европейская комиссия готова через KfW возместить НУФ до 30% потерь, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения куса гривни по отношению к евро по кредитным программам НУФ на сумму до EUR17 млн", говорится в сообщении.

Согласно сообщению, KfW в данном договоре выступает агентом Европейской комиссии по внедрению механизма хеджирования для НУФ.

Как говорится в сообщении, в апреле текущего года НУФ начинает кредитования по новой программе: за счет привлеченной через KfW займа от правительства Германии в сумме EUR10 млн НУФ будет предоставлять банкам долгосрочные ресурсы в гривне, что будет стимулировать оживление кредитования МСП.

"Важной особенностью этого проекта является то, что мы объединяем возможность привлечения финансирования с возможностью выдачи займов в национальной валюте. Такой подход повысит интерес рынка к этому продукту. Это очень важный шаг, и мы создаем хорошую основу для других международных кредиторов, предоставляя им использовать новый способ поддержки нашей реальной экономики путем предоставления ресурсов в национальной валюте Украины ", - цитирует пресс-служба Минфина Юрия Буцу.

Немецко-украинский фонд - неприбыльная организация, основанная в 1996 году Национальным банком Украины, Министерством финансов Украины и KfW. Целью деятельности НУФ является усиление конкурентоспособности украинских микро-, малых и средних предприятий путем предоставления им кредитов для финансирования инвестиций и оборотных средств через банки-партнеры. Управление средствами НУФ осуществляет государственное учреждение "Офис администрирования проектов международного финансового сотрудничества" Министерства финансов Украины.