Moody’s и Fitch повысили кредитные рейтинги "Метинвеста" после завершения реструктуризации долговых обязательств

Международные рейтинговые агентства Moody’s Investors Service и Fitch Ratings повысили кредитные рейтинги Metinvest B.V., материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", до уровней Caa2 (прогноз "стабильный") и B (прогноз "стабильный"), соответственно.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, повышение рейтингов произошло после успешного завершения реструктуризации задолженности группы в марте 2017 года.

При этом "Метинвест" уточняет, что агентство Moody’s повысило корпоративный рейтинг группы до уровня Caa2 (прогноз "стабильный") с уровня Caa3. Рейтинг "Метинвеста" ограничен страновым потолком Украины для задолженностей в иностранной валюте, находящемся на уровне Caa2.

Однако, согласно матрице металлургической отрасли, опубликованной Moody’s в заключении о кредитоспособности от 24 марта 2017 года, и основанной на прогнозе Moody’s на 12-18 месяцев по состоянию на март 2017 года, рейтинг "Метинвеста" по этой матрице, если бы он не был ограничен страновым потолком Украины, находился бы на уровне Ba1, что на семь уровней выше присвоенного в настоящее время рейтинга, отмечает компания.

Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте "Метинвеста" до уровня B (прогноз "стабильный") с уровня RD, что на один уровень выше странового потолка Украины, находящемся на уровне B-. Рейтинг первоочередных обеспеченных облигаций также повышен до уровня B.

"После недавно завершившейся реструктуризации долговых обязательств эта независимая оценка международных рейтинговых агентств подтверждает, что ликвидность группы улучшается", - прокомментировал ситуацию генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, Metinvest B.V. 22 марта 2017 года объявила о завершении реструктуризации своей финансовой задолженности на общую сумму $2,3 млрд. В результате достигнутого соглашения три выпуска еврооблигаций группы с погашением в 2016-м, 2017-м и 2018 гг. были аннулированы, что также означает отмену дефолтов и прочих обязательств по всем выпускам. Вместо этих выпусков был осуществлен новый выпуск еврооблигаций на сумму $1,2 млрд со сроком погашения в конце 2021 года и новыми условиями.

Кроме того, четыре договора по синдицированным кредитным линиям предэкспортного финансирования были изложены в новой редакции, которая предусматривает отмену дефолтов и прочих обязательств по этим линиям. Новая редакция, помимо прочего, предусматривает объединение четырех кредитных линий в одну на сумму $1,1 млрд со сроком погашения в середине 2021 года.

"Метинвест" в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение касалось трех выпусков еврооблигаций и PXF-финансирования на $1,07 млрд. С учетом капитализации части процентов по итогам января этого года номинальный объем выпуска еврооблигаций с погашением в 2016 году составил $89,79 млн, еврооблигаций-2017 –$305,33 млн и еврооблигаций-2018 –$790,94 млн.

"Метинвест" в конце декабря 2016 года обратился к держателям еврооблигаций и банкам-кредиторам, предоставившим PXF-финансирование, с предложением конвертировать все облигации в единый выпуск еврооблигаций, и все кредиты по PXF-финансированию – в одну кредитную линию.

Компания, в частности, предложила объединить все три выпуска еврооблигаций в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года, а также четыре синдицированные кредитные линии по PXF-финансированию – в одну кредитную линию.

"Мектинвест" 8 февраля сообщил, что Высокий суд Англии и Уэльса (High Court of Justice Chancery Division of England and Wales) одобрил реструктуризацию его обязательств перед держателями еврооблигаций и банками-кредиторами.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".