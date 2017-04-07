Непринятие закона о рынке электроэнергии ставит под угрозу следующий отопительный сезон

Затягивание принятия законопроекта "О рынке электрической энергии" (р.№4493) приведет к срыву закупки антрацита энергогенерирующими компаниями и ставит под угрозу следующий отопительный сезон, заявил вице-премьер Владимир Кистион на заседании энергетического штаба 6 апреля.

"Чтобы успеть завезти необходимое количество антрацита к началу осенне-зимнего периода 2017/18, генерирующие компании должны скорее начинать заключение контрактов. Однако без соответствующего закона они не смогут выполнить эти контракты. Непринятие закона о рынке электроэнергии ставит под угрозу следующий отопительный период", - цитирует его слова пресс-служба вице-премьера.

В.Кистион отметил, что из-за непростой ситуации в энергетике работа созданного правительством энергетического штаба продолжена и после завершения отопительного сезона. "На сегодня в Украине дефицит угля марки "А", то есть антрацита. Поэтому мы уже сейчас должны начинать подготовку к следующему отопительному периоду", - подчеркнул вице-премьер.

Он призвал продолжить подготовку портовой инфраструктуры для завоза импортного угля и предупредил о персональной ответственности Мининфраструктуры и Администрацию морских портов Украины.

"Обращаю внимание Мининфраструктуры и Укравтодора на необходимость привести в порядок дороги, которые будут использоваться для доставки угля на Луганскую ТЭС", - сказал также В.Кистион, напомнив, что уголь на Луганскую теплоэлектростанцию в нынешних условиях железной дорогой завезти нельзя.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 апреля отправила на повторное второе чтение законопроект "О рынке электроэнергии", так как за его принятие в целом проголосовало 211 депутатов при необходимом минимуме в 226, а ключевые правки в документ поддерживало не более 195 депутатов.

"Провал голосования сохраняет статус-кво сегодняшней монополизированной коррупционной энергетической модели. При таких условиях граждане Украины не смогут снизить расходы на электроэнергию и получить улучшенное качество ее поставки, которое обеспечило бы появление конкуренции", – прокомментировал такое голосование и.о. главы профильного парламентского комитета Александр Домбровский в своем блоге в Facebook.

Он напомнил, что в основе законопроекта лежат директивы Третьего энергетического пакета, по которым живут все страны Европейского Союза, прозрачная конкуренция, а также принципы, по которым потребитель имеет право выбирать поставщика электроэнергии, сместив главный акцент с производителя на потребителя.

По мнению А.Домбровского, провал голосования связан с "политическим цинизмом и дремучим непрофессионализмом".

"При рассмотрении законопроекта многие нормы и поправок были не просто исключены - они были искажены… Однако, народные депутаты приняли решение о подготовке законопроекта к повторному второму чтению по сокращенной. Это дает возможность активно и эффективно доработать законопроект для его рассмотрения в ближайшее время", – отметил глава комитета.

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