Экономика

11:51 07.04.2017

Украина за 2 мес. увеличила потребление газа на 6,1%

Украина в январе-феврале 2017 года увеличила потребление природного газа на 6,1% (на 0,569 млрд куб. м) по сравнению аналогичным периодом 2016 года – до 9,9 млрд куб. м.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в частности, промышленность потребила 2,1 млрд куб. м (+5,1% к январю-февралю-2016), население и бюджетные организации – 4,2 млрд куб. м (-1,4%), ТКЭ – 2,5 млрд куб. м (-2,3%), производственно-технологические расходы составили 1,1 млрд куб. м (+2,1 раза).

Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа на 4,1% (на 1,366 млрд куб. м) по сравнению 2015 годом – до 32,361 млрд куб. м. В частности, промышленность потребила 9,599 млрд куб. м (-15,9% к 2015-му), население и бюджетные организации – 12,457 млрд куб. м (+2,3%), ТКЭ – 7,034 млрд куб. м (+1,4%), производственно-технологические расходы составили 3,271 млрд куб. м (+2,4%).

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