Экономика

11:32 07.04.2017

Репрофайлинг портфеля ОВГЗ Нацбанка может начаться через неделю-две – глава Минфина

Правительство Украины завершило подготовку к репрофайлингу (реструктуризация с продлением срока обращения – ИФ) портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Национального банка Украины (НБУ) и в течение недели-двух ожидает завершения этой работы в Нацбанке для начала самой операции, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Правительство свою работу сделало. Мы согласовали условия репрофайлинга со своей стороны. Сейчас документы в Нацбанке, их анализирует внешний аудит НБУ. Думаю, что это должно быть завершено на протяжении недели-двух, и после этого сможем начать эту транзакцию", – сказал он во время "Часа правительства" в Верховной Раде в пятницу.

Премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос депутатов, отметил, что разделяет их озабоченность ходом процесса репрофайлинга. Он подчеркнул, что это была совместная инициатива коалиции в составе фракций БПП и "Народного фронта", президента Украины и правительства, направленная на привлечение дополнительно 15 млрд грн в 2017 году на строительство и реконструкцию дорог.

"Я обратился уже к Нацбанку с письмом и есть поручение Минфину начать подготовительную работу для проведения репрофайлинга… Сейчас вопрос за Нацбанком, и наша задача с вами найти механизмы реализации этого задания вместе с НБУ. Они в графике уже отстают. Но мы будем настаивать на том, чтобы добиться этого решения", – отметил премьер.

Он добавил, что для президента Петра Порошенко вопрос рефпрофайлинга также является очень важным приоритетом, над которым он серьезно работает.

"Убежден, что в этом году мы этого решения добьемся, хотя понимаем, что Национальный банк – независимый регулятор", – заявил В.Гройсман.

Как сообщалось со ссылкой на оценки Нацбанка, реструктуризация его портфеля ОВГЗ могла бы сократить запланированные в 2017 году расходы Минфина по указанному долгу на 33 млрд грн – с 47 млрд грн до около 14 млрд грн.

Предполагалось, что ценные бумаги будут конвертированы в долгосрочные гривневые облигации, доходность которых будет привязана к уровню инфляции. Обсуждался срок реструктуризации до 30 лет. В то же время такой репрофайлинг приведет к сокращению выплат Нацбанка в госбюджет-2018, так как уменьшит его прибыль за текущий год.

Механизм направления освободившихся за счет репрофайлинга ОВГЗ средств на дорожное строительство закреплен в законе о госбюджете-2017.

По состоянию на 6 апреля, номинальная стоимость портфеля ОВГЗ Нацбанка составляла 381,1 млрд грн, или 54,8% от общего номинального объема ОВГЗ в обращении.

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