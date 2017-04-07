Экономика

11:18 07.04.2017

"Укргазвыдобування" в марте увеличило добычу газа на 2,9%

ПАО "Укргазвыдобування" в марте 2017 года увеличило добычу природного газа на 2,9% (на 35,88 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 1 млрд 288,21 млн куб. м.

Согласно сообщению пресс-службы компании, среднесуточная добыча в марте-2017 увеличилась на 1,155 млн куб. м по сравнению с мартом-2016.

В целом, в январе-марте текущего года УГВ увеличило добычу на 0,3% (на 10,03 млн куб. м) по сравнению с первым кварталом 2016 года – до 3 млрд 697,15 млн куб. м.

По оценке главы правления УГВ Олега Прохоренко, существующее увеличение ежесуточной добычи газа даст прирост свыше 300 млн куб. м в этом году. "Дальнейшая интенсификация добычи и другие технологические мероприятия позволят нам выйти на плановые показатели 2017 года", - сказал он.

Как сообщалось, УГВ в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) – до 13,002 млрд куб. м.

В 2017 году УГВ планирует достичь планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м, нарастив его производство на 0,4-0,6 млрд куб. м.

Разработанная УГВ программа "20/20" предусматривает увеличение добычи газа до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году и 20,1 млрд куб. м – в 2020 году.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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