Экономика

10:42 07.04.2017

ООО "Сентио" открыло единственное в Украине полное производство матрасной жаккардовой ткани

Производитель матрасной ткани ООО "Сентио" (Радехивский р-н Львовской обл.) в рамках расширения деятельности запустило производство матрасной жаккардовой ткани с полным циклом, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, до сих пор такой вид ткани только импортировался из Китая, Турции и стран ЕС, а ее производство на сегодня – единственное в Украине. Оно включает основонамоточный этап, непосредственно этап ткачества и уникальный для Украины этап ламинирования тканей.

По словам председателя Львовской ОГА Олега Синютки, приводимым в сообщении, такое производство ставит Украину на один уровень с известными мировыми производителями жаккардовой матрасной ткани. "Сентио" будет производить эту продукцию для IKEA.

Производственная мощность предприятия около 1,5 млн м тесьмы и около 100 тыс. м ткани в месяц.

На предприятии создано 30 рабочих мест, но планируется увеличить их число до 60.

"Рост экономики в основу зависит от малого и среднего предпринимательства. Радует, что здесь, на Львовщине, бизнес заручился поддержкой и власти, поэтому каждый месяц открывается новое успешное предприятие", - отметил в ходе открытия производства в четверг замминистра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук.

ООО "Сентио" со 100% украинским инвестициями, основанное в 2009 году - производитель текстильной продукции: жаккардовой матрасной ткани, матрасной тесьмы и других разновидностей мебельной тесьмы и текстильной фурнитуры.. Это предприятие.

Для собственного производства предприятие импортировало станки и оборудование, наращивая производственные мощности, что позволяет создавать новые рабочие места и обеспечивать местное население стабильной работой. В компании работает 31 человек с последующей перспективой трудоустройства еще около 30 человек. Размер заработной платы составляет 3400-5900 грн в месяц.

В марте текущего года было отремонтировали помещение для ткацкого производства общей площадью 2,2 тыс. кв. м

В 2015 году его чистый доход составил 14,26 млн грн (годом ранее – 13,55 млн грн), чистая прибыль – 0,5 млн грн (0,35 млн грн).

Совладельцами компании в соотношении 60% на 40% уставного капитала являются братья Порицкие. Уставный капитал ООО – 334,16 тыс. грн.

ВАЖНОЕ

Непринятие закона о рынке электроэнергии ставит под угрозу следующий отопительный сезон

Репрофайлинг портфеля ОВГЗ Нацбанка может начаться через неделю-две – глава Минфина

Приватизация в Украине должна стать конкурентной, в течение года нужно изменить закон – Гройсман

Украинцы в феврале продали валюты на $191 млн больше, чем купили - НБУ

Эксперты указывают, что правительство Гройсмана должно более тщательно просчитывать и продумывать принимаемые решения

ПОСЛЕДНЕЕ

Moody’s и Fitch повысили кредитные рейтинги "Метинвеста" после завершения реструктуризации долговых обязательств

"Укрэнерго" за 2 мес. увеличило передачу электроэнергии на 2,8%

Украина за 2 мес. увеличила потребление газа на 6,1%

Донецкая железная дорога назначила новый пригородный поезд Сиверск – Попасная

"Укргазвыдобування" в марте увеличило добычу газа на 2,9%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
ассортимент женских джинсов на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА