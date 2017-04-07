Страны emerging markets в январе-марте разместили рекордный для I кв. объем долларовых бондов

Государства emerging markets размещают рекордные объемы долларовых облигаций, пользуясь растущим спросом инвесторов и низкими процентными ставками, пишет газета The Wall Street Journal.

В январе-марте 2017 года объем размещения долларовых облигаций в развивающихся странах, включая государственные и корпоративные бонды, составил $179 млрд. Показатель является рекордным для первого квартала и более чем вдвое выше уровня за тот же период годом ранее, свидетельствуют данные аналитической компании Dealogic.

Такие страны, как Кувейт, Аргентина, Индонезия и Парагвай, уже разместили долларовые бонды в этом году, в то время как Нигерия и Египет, а также такие крупные компании, как Saudi Arabian Oil Co. и "Газпром" готовятся к размещению облигаций.

С учетом того, что процентные ставки облигаций большинства развитых стран находятся около рекордно низких уровней, инвесторы активно вкладывают средства в бумаги emerging markets.

Согласно данным EPFR, приток средств инвесторов в фонды, ориентированные на облигации emerging markets, за неделю, завершившуюся 22 марта, составил $2,7 млрд - это максимальный приток с июля 2016 года.

Выпуск долларовых облигаций развивающимися странами активизировался одновременно с подъемом фондовых рынков и курсов валют emerging markets. Мало кто ожидал такой динамики рынков после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в конце прошлого года, вызвавшей опасения усиления протекционизма и негативных последствий для развивающихся экономик, в значительной мере зависимых от экспорта, пишет WSJ.

Тем не менее, Д.Трамп несколько смягчил риторику в отношении протекционизма, в то время как Федеральная резервная система (ФРС) дала понять, что намерена повышать базовую ставку медленнее, чем ожидали рынки.

Рост процентных ставок в США поддерживает доллар, что повышает выплаты по долларовым облигациям для эмитентов.

Стоимость заимствования для государств emerging markets по-прежнему выше, чем для развитых стран, однако разница между процентными ставками сопоставимых бондов существенно снизилась.

Так, в начале марта доходности долларовых гособлигаций emerging markets были в среднем на 2,99 процентного пункта выше доходностей аналогичных по сроку обращения US Treasuries - такой спред является минимальным с сентября 2014 года, свидетельствует JPMorgan Emerging Markets Bond Index.

Спреды сопоставимых корпоративных бондов в развивающихся и развитых странах находятся на минимальном уровне более чем за пять лет.

Высокий спрос инвесторов позволил Парагваю, рейтинги которого находятся ниже инвестиционного уровня, разместить десятилетние облигации на $500 млн под 4,7% годовых, причем спрос на бумаги превысил предложение в 6 раз.

Тем временем, Ливан, планировавший продать бонды объемом $3 млрд, получил заявки на сумму $17 млрд, что позволило правительству страны привлечь вдвое больше запланированного объема при более низкой стоимости заимствования.

Согласно данным Института международных финансов (IIF), совокупный объем долговых обязательств emerging markets, включая банковские кредиты и облигации, в 2016 году достиг 215% ВВП этих государств. Для сравнения: в 2006 году этот показатель составлял 146% ВВП.