Samsung ожидает роста операционной прибыли на 48% в I квартале

Южнокорейский производитель потребительской электроники Samsung Electronics Co. в первом квартале увеличил операционную прибыль на 48% по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно предварительным расчетам компании.

В январе-марте прибыль составила 9,9 трлн вон ($8,8 млрд) против 6,7 трлн вон годом ранее, сообщается в пресс-релизе. При этом выручка компании практически не изменилась, оставшись в районе 50 трлн вон.

Samsung, который является крупнейшим в мире производителем смартфонов, смог справиться с глобальном спадом рынка мобильных телефонов. Кроме того, компания пережила дорогостоящий отзыв смартфонов Galaxy Note 7 из-за самовозгорания их аккумуляторов, который обошелся ей примерно в $5 млрд. В результате если в конце 2015 года на смартфоны приходилась основная часть доходов компании, то в четвертом квартале 2016 года около 68% выручки обеспечивали производство чипов памяти и дисплеев.

Новый флагманский смартфон Galaxy S8 появится на полках магазинов 21 апреля.

Samsung опубликует итоговый финансовый отчет за первый квартал, включая данные о чистой прибыли и показатели подразделений, в конце текущего месяца.

Акции Samsung на торгах в пятницу подешевели на 0,8%. Рыночная стоимость компании с начала года выросла на 16% и составляет около 330 трлн вон.