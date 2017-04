Рост фондовых индексов Азии в пятницу замедлился после удара США по Сирии

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу негативно отреагировали на новости о ракетном ударе США по территории Сирии.

В начале торговой сессии они демонстрировали подъем, однако темпы роста замедлились, а некоторые рынки ушли "в минус" после сообщения об ударе по сирийской военной базе рано утром по московскому времени. Через некоторое время, тем не менее, рынки начали восстанавливаться.

События в Сирии переключили внимание инвесторов на покупку активов, которые считаются "безопасной гаванью", включая иену. Курс японской нацвалюты подскочил на 0,6% относительно доллара США сразу после новости об американском ударе, сообщает MarketWatch. Цена золота взлетела на 1,4% - до максимума с 9 ноября, то есть с президентских выборов в США.

"Первоначальной реакцией рынков является избегание рисков, - отмечает старший консультант новозеландской компании OM Financial Стюарт Айв. - Теперь вопрос заключается в том, каким будет ответ России".

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия рынка на 0,2%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:15 кв прибавили соответственно 0,51% и 0,83%.

Котировки акций нефтепроизводителей повышаются вслед за подорожанием нефти. В частности, капитализация Inpex выросла на 5%, Japan Petroleum - на 4,7%.

Японский ритейлер Seven & I Holdings Co., оператор супермаркетов 7-Eleven, заявил в четверг о приобретении за $3,3 млрд части активов Sunoco LP, включая розничные магазины и АЗС в США. Бумаги Seven & I подорожали в ходе торгов в пятницу на 4,4%.

Гонконгский Hang Seng к 8:23 кв уменьшился на 0,65%, в то время как китайский индикатор Shanghai Composite поднялся на 0,12%.

В том числе увеличилась на 2,7% цена акций PetroChina.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 кв опустился на 0,14%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,11%.

Котировки акций австралийской авиакомпании Qantas Airways упали на 2,3%, что стало максимальным снижением с 31 января, на фоне высокой активности торгов.