Крупнейшие автопроизводители мира заработали в 2016г рекордную сумму

Суммарная прибыль 17 крупнейших автомобильных компаний мира по итогам 2016 года составила рекордные 104 млрд евро, свидетельствуют расчеты германского Центра автомобильного менеджмента (CAM).

Это на 10 млрд евро выше показателя за 2015 год, пишет Handelsblatt.

Наиболее существенную прибыль до процентных и налоговых выплаты (EBIT) в минувшем году получили японская Toyota Motor (17 млрд евро), немецкая Daimler (12,9 млрд евро) и американская General Motors (11,9 млрд евро).

Таким образом, на эти три компании приходится около 40% прибыли всего мирового автопрома. Если расширить список лидеров отрасли до пяти, добавив американский Ford (9,8 млрд евро) и немецкий BMW (9,4 млрд евро), то получится, что их доля составляет 60%.

Самую лучшую операционную рентабельность (отношение EBIT к выручке) в минувшем году продемонстрировала японская Subaru (13,5%). Далее следуют BMW (10%), Daimler (8,4%), Toyota (7,8%) и GM (7,5%).

Ведущими автостроителями планеты по объемам продаж в 2016 году стали Volkswagen и Toyota, продавшие более чем по 10 млн автомобилей. При этом рентабельность у VW составила всего 3,3%, отмечает Deutsche Welle.

У Toyota значительно выше и прибыль, и рентабельность, и, вследствие этого, рыночная стоимость. Капитализация японской компании составляет около 186 млрд евро, у Volkswagen - 69 млрд евро. Кроме того, Toyota стоит больше, чем все американские автоконцерны вместе взятые, по расчетам CAM.