Экономика

09:56 07.04.2017

ФРС завершит нормализацию баланса к концу 2021 года - прогноз ФРБ Нью-Йорка

Федеральная резервная система (ФРС) начнет сокращать объем активов на балансе в середине 2018 года, постепенно отказываясь от реинвестирования поступлений от облигаций, которое полностью прекратит в середине 2019 года, прогнозируют аналитики Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

По их оценкам, Федрезерв добьется сокращения баланса до нормального уровня в четвертом квартале 2021 года.

Протокол мартовского заседания ФРС, обнародованный в четверг, показал, что руководители американского центробанка сошлись во мнении о необходимости приступить к сокращению объема активов на балансе ЦБ до конца текущего года и подтвердили намерение повышать базовую процентную ставку умеренными темпами.

Согласно оценкам главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса, Федрезерву потребуется порядка пяти лет, чтобы сократить объем активов на балансе до более или менее нормального уровня.

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