Фондовые индексы Европы выросли в четверг, кроме британского FTSE 100

Большинство фондовых индексов стран Западной Европы в четверг выросли после волатильной сессии, в ходе которой направление движения неоднократно менялось.

Инвесторы предпочитают не делать каких-либо значительных шагов в преддверии встречи лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа, которая будет проходить 6-7 апреля на флоридском курорте Мар-а-Лаго, принадлежащее американскому президенту.

"Есть шансы на фейерверк в ближайшие 24 часа, - заявил финансовый аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл, которого цитирует MarketWatch. - Поступки Трампа, когда он встречался со своими зарубежными коллегами, двигало рынки в прошлом ".

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов увеличился на 0,18% и составил 380,77 пункта.

Французский CAC 40 поднялся на 0,58%, германский DAX - на 0,11%. Между тем британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,39%.

Обнародованный в среду вечером протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы США показал, что большинство ее руководителей считают разумным приступить к снижению объема активов на балансе ЦБ, составляющего $4,5 трлн, до конца текущего года. Сокращение, скорее всего, произойдет за счет отказа от реинвестирования поступлений от ценных бумаг, причем Федрезерв склоняется к резкому единовременному отказу от реинвестирования процентов, а не к его постепенному сокращению.

Между тем глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил в ходе выступления на конференции во Франкфурте-на-Майне, что инфляция в еврозоне пока недостаточно закрепилась для того, чтобы менять прогнозы денежно-кредитной политики или формулировки в заявлениях ЕЦБ.

Курс ценных бумаг Unilever Plc вырос на торгах в Лондоне в четверг на 1%. Один из крупнейших в мире производителей потребительских товаров объявил о намерении выкупить собственные акции на сумму 5 млрд евро, отделить подразделение по производству спредов и повысить дивиденды на 12%.

Котировки акций Danone SA увеличились на 0,2% после того, как суд округа Колумбия в США одобрил сделку по приобретению французским производителем продуктов американской WhiteWave Foods Co. за $10,4 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в течение пяти рабочих дней.

Капитализация голландской Akzo Nobel NV повысилась на 0,3%. Американская компания по выпуску промышленных химикатов PPG Industries Inc. не исключила возможности повышения предложения о своей покупке со стороны Akzo. На два предыдущих предложения руководство Akzo ответило отказом, после чего крупнейшие акционеры призвали менеджмент приступить к переговорам.

Бумаги французского нефтепроизводителя Total SA подорожали на 1,1% вслед за повышением стоимости нефти.

Цена акций easyJet Plc поднялась на 4,2% на новости о том, что объем пассажирских перевозок авиакомпании в марте вырос на 7,3% относительно того же месяца прошлого года.

В то же время цена бумаг Tullow Oil Plc рухнула на 8,5% после того, как акционеры британской нефтяной компании одобрили допэмиссию на сумму 607 млн фунтов стерлингов ($758 млн).

Акции WPP Plc подешевели на 1,3% после того, как Unilever, один из крупнейших клиентов этой рекламной компании, заявил о намерении сократить маркетинговые расходы.