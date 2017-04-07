Американские фондовые индексы выросли в четверг в ожидании сигналов от лидеров США и КНР

Американские фондовые индексы выросли в четверг в ожидании сигналов от лидеров США и Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин находится в США с двухдневным визитом. В четверг Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на флоридском курорте Д.Трампа Мар-а-Лаго.

По итогам встречи Д.Трамп заявил, что была "заложена основа дружественных отношений", которые, по его мнению, "будут носить длительный характер" и он настроен оптимистично. Он отметил, что "пока ему абсолютно нечего сказать" по деловой части переговоров, которая будет затронута в пятницу.

Экономист Capital Economics по Китаю Джулиан Эванс-Притчард полагает, что Д.Трамп ослабит критику торговой политики КНР и предпочтет сфокусироваться в переговорах с Си Цзиньпинем на проблеме Северной Кореи.

"Си Цзиньпин может пойти на уступки, чтобы успокоить Трампа, например, пообещать инвестиции в американскую экономику, которые создадут рабочие места в США, или крупные сделки по покупке продукции американских экспортеров, таких как Boeing", - отмечает эксперт.

Подъем фондового рынка США в четверг последовал за существенным падением индексов по итогам предыдущих торгов вслед за публикацией протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Протокол заседания Федрезерва от 14-15 марта показал, что большинство руководителей ФРС считают разумным приступить к сокращению объема активов на балансе ЦБ, составляющего $4,5 трлн, до конца текущего года.

"В четверг мы наблюдали краткосрочный скачок вверх, поскольку акции компаний, наиболее существенно снизившихся днем ранее, восстанавливались", - отмечает аналитик Instinet Фрэнк Каппеллери.

Статданные, опубликованные 6 апреля, указали на максимальное с апреля 2015 года сокращение числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, за неделю сократилось на 25 тыс. и составило 234 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

На предыдущей неделе было подано 259 тыс. заявок, а не 258 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 250 тыс.

В пятницу министерство труда США обнародует данные о безработице в стране за март. По оценкам экспертов Уолл-стрит, число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 178 тыс., безработица осталась на уровне 4,7%.

Стоимость акций Sunoco LP по итогам торгов в четверг взлетела на 20%. Японский ритейлер Seven & I Holdings Co., оператор супермаркетов 7-Eleven, объявил о приобретении части активов Sunoco, включая розничные магазины и АЗС в США, за $3,3 млрд.

Бумаги CarMax Inc., крупнейшего в США продавца подержанных автомобилей, подорожали на 2,4% благодаря сильной отчетности компании за прошедший квартал.

Цена акций Constellation Brands Inc., выпускающей водку Svedka и пиво Negra Modelo, подскочила на 6,4%. Отчетность компании за четвертый квартал превзошла ожидания экспертов, что Constellation Brands объясняет увеличением продаж виски.

Тем временем котировки бумаг американских розничных сетей, снижавшиеся в последние дни, выросли в четверг. Акции L Brands подорожали на 11%, Bed Bath & Beyond - на 3,4%, Kohl's - на 5,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг вырос на 0,1% - до 20662,95 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,2%, составив 2356,51.

Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 0,3% - до 5878,95 пункта.