Удар США по Сирии взволновал участников финансовых рынков

Рынки акций пошли вниз, японская иена, золото и нефть перешли к росту после американского удара по авиабазе в Сирии, ставшего реакцией Вашингтона на применение химического оружия в этой стране.

Индекс азиатских рынков акций MSCI Asia Pacific после новости об ударе резко развернулся вниз, но затем цены акций начали постепенно восстанавливаться.

Из-за бегства инвесторов от рисков золото с немедленной поставкой в один из моментов дорожало в пятницу на 1,4% до $1269,5 за унцию, к 8:00 кв цена опустилась до $1262,63.

Иена, еще один защитный актив, подскочила к доллару на 0,6%, затем рост снизился до 0,2%.

По мнению экспертов, курс корейской воны, рубля, турецкой лиры могут оказаться под давлением в пятницу из-за удара США по Сирии. Отношение инвесторов к рублю может стать осторожнее из-за опасений по поводу развития отношений Москвы и Вашингтона, считают трейдер японского банка Mizuho, мнение которого приводит агентство Bloomberg.

Опасения инвесторов из-за роста напряженности в регионе вызвали рост цен на нефть в пятницу утром на 2%.

К 8 часам кв нефть WTI торгуется на 1,6% дороже ($52,53 за баррель), Brent - 1,4% ($55,68).