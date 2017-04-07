Экономика

09:53 07.04.2017

Удар США по Сирии взволновал участников финансовых рынков

Рынки акций пошли вниз, японская иена, золото и нефть перешли к росту после американского удара по авиабазе в Сирии, ставшего реакцией Вашингтона на применение химического оружия в этой стране.

Индекс азиатских рынков акций MSCI Asia Pacific после новости об ударе резко развернулся вниз, но затем цены акций начали постепенно восстанавливаться.

Из-за бегства инвесторов от рисков золото с немедленной поставкой в один из моментов дорожало в пятницу на 1,4% до $1269,5 за унцию, к 8:00 кв цена опустилась до $1262,63.

Иена, еще один защитный актив, подскочила к доллару на 0,6%, затем рост снизился до 0,2%.

По мнению экспертов, курс корейской воны, рубля, турецкой лиры могут оказаться под давлением в пятницу из-за удара США по Сирии. Отношение инвесторов к рублю может стать осторожнее из-за опасений по поводу развития отношений Москвы и Вашингтона, считают трейдер японского банка Mizuho, мнение которого приводит агентство Bloomberg.

Опасения инвесторов из-за роста напряженности в регионе вызвали рост цен на нефть в пятницу утром на 2%.

К 8 часам кв нефть WTI торгуется на 1,6% дороже ($52,53 за баррель), Brent - 1,4% ($55,68).

ВАЖНОЕ

Украинцы в феврале продали валюты на $191 млн больше, чем купили - НБУ

Эксперты указывают, что правительство Гройсмана должно более тщательно просчитывать и продумывать принимаемые решения

Кабмин намерен разработать способствующие развитию инновационных парков законопроекты

Четыре члена набсовета "Нафтогаза" готовы подать в отставку

Крупные агрокомпании отрицают острый дефицит азотных удобрений на рынке

ПОСЛЕДНЕЕ

Страны emerging markets в январе-марте разместили рекордный для I кв. объем долларовых бондов

Procter&Gamble инвестировала более $100 млн в модернизацию завода в Борисполе

Samsung ожидает роста операционной прибыли на 48% в I квартале

Рост фондовых индексов Азии в пятницу замедлился после удара США по Сирии

Крупнейшие автопроизводители мира заработали в 2016г рекордную сумму

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
каталог паяльников на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА