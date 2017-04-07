Telenor продает 4% акций VEON за $262,5 млн

Цена размещения в рамках сделки по продаже норвежской Telenor части своего пакета VEON Ltd (до недавнего времени назывался Vimpelcom Ltd, в его состав входит российский оператор "Вымпелком") составила $3,75 за ADS.

Пакет из 70 млн акций (4% капитала) оценен в $262,5 млн, следует из сообщения Telenor. Сама компания, привлекавшая для этой сделки два банка - Citigroup и Morgan Stanley, получит $259 млн.

Цена размещения оказалась чуть ниже цены закрытия торгов NASDAQ (акции VEON по итогам торгов в четверг упали на 4,5%, до $3,83).

До этой сделки Telenor владеела 416,7 млн акций VEON в форме депозитарных расписок, это 23,7% уставного капитала холдинга. При этом на 11,6% акций VEON норвежская группа в прошлом году выпустила конвертируемые бонды на сумму $1 млрд.

Telenor заявила о намерении продать свою долю в Vimpelcom в октябре позапрошлого года. Тогда компании принадлежало 580 млн 578 тыс. 840 акций (33% капитала). Не найдя стратегического инвестора, Telenor решила реализовать актив по частям на рынке. Полгода назад, в минувшем сентябре, Telenor наряду с размещением конвертируемых бондов продала почти 164 млн акций Vimpelcom, или 9,33% капитала, по цене $3,5 за штуку. Сумма сделки составила чуть больше $570 млн. Ее организаторами были Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup и Credit Suisse.

Решение выйти из капитала оператора Telenor объяснял отсутствием контроля и снижением доли Vimpelcom в стоимости своего основного бизнеса. Однако главная причина декларации о намерениях Telenor - коррупционный скандал, связанный с расследованием американскими и голландскими регуляторами деятельности Vimpelcom в Узбекистане, отмечали участники рынка. Он стоил постов президенту Telenor Йону Фредрику Баксаасу и ряду топ-менеджеров компании, а бывший глава Vimpelcom Джо Лундер даже провел несколько дней в норвежской тюрьме.

Крупнейшим акционером Vimpelcom является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Год назад М.Фридман говорил журналистам, что "Альфа" не планирует покупать долю Telenor в Vimpelcom.