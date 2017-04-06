АМКУ обязал "Укрзализныцю" изменить условия тендера на закупку дизель-поездов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал ПАО "Укрзализныця" внести изменения в тендерную документацию по закупке шести трехвагонных пассажирских дизель-поездов для региональных перевозок на общую сумму 1,062 млрд грн, сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Соответствующее решение принято в среду на основании рассмотрения жалобы потенциального участника тендера ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ), который счел условия тендера ПАО "Укрзализныця" дискриминационными и прописанными под одного участника – польскую Pesa, и просил внести изменения в документацию, устраняющие дискриминацию.

А.Загребельская отметила, что подробности будут обнародованы в решении АМКУ, которое пока не опубликовано.

В свою очередь директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО "Укрзализныця" Игорь Романкив в комментариях к посту А.Загребельской назвал "абсурдом" трактовку АМКУ некоторых условий тендера, которые Комитет счел дискриминационными.

"Вы все прочитаете в решении. Не согласны – в суд!", - ответила А.Загребельская.

"Главное, чтобы в суд не пошли другие производители, но уже против страны, которая интегрируется в Европу", - парировал И.Романкив, на что А.Загребельская посоветовала ему не замалчивать название этого производителя.

Как сообщалось, председатель наблюдательного совета ПАО "КВСЗ" Владимир Приходько утверждал, что условия тендера, объявленного Укрзализныцей 7 марта, фактически повторяют конкретные технические характеристики польских рельсовых автобусов Pesa (в том числе количество приводных вагонов – два, а не три как у отечественного поезда), и фактически отсекают от участия дизель-поезда КВСЗ.

В свою очередь "Укрзализныця" отвергала эти обвинения.

"Технические требования универсальны и учитывают современные тенденции для обеспечения комфортного проезда пассажиров. "Укрзализныця" принимает к сведению замечания и предложения участников торгов, но не будет идти на уступки, когда речь идет о комфорте пассажиров и экономической целесообразности закупки", - отмечал тогда И.Романкив.

Между тем, согласно информации на портале ProZorro, 30 марта в тендерный комитет обратился потенциальный участник из г. Быдгощ (Польша, в этом городе находится Pesa), с вопросами по тендерной процедуре и утверждением, что условия тендера не позволяют участвовать в нем зарубежным поставщикам, поскольку, в частности, условия тендера предполагают расчет в национальной украинской валюте, поставку на условиях DDP, предоставление действующих в Украине налоговых документов.

После этого тендерный комитет внес некоторые правки в документацию, однако новая редакция тендерной документации на портале недоступна.

Конкурс на приобретение указанных поездов "Укрзализныця" объявила 7 марта, принимает предложения от производителей до 20 апреля, аукцион намечен на 26 мая.