Вознаграждение главы BP Дадли упало на 40% в 2016 году

Общий размер оплаты труда главного исполнительного директора BP Plc Боба Дадли за 2016 год составил $11,6 млн, что на 40% меньше суммы, полученной им в предыдущий год, говорится в сообщении британской нефтедобывающей компании.

В эту сумму входят заработная плата, бонусы, выплаты акциями и пенсионные отчисления.

Кроме того, комитет по вознаграждениям BP обнародовал новую политику предоставления бонусов руководству компании на 2017-2019 годы, которая создана для упрощения и большей прозрачности в этой сфере.

В результате максимальный размер компенсации, которую может получить CEO компании, был уменьшен на $3,7 млн. При этом получение максимальной суммы станет существенно более затруднительным, отмечается в годовом отчете BP.

В 2016 году BP получила прибыль в размере $115 млн против рекордного в своей истории убытка в размере $6,5 млрд годом ранее.

Котировки акций BP в ходе торгов в четверг снижаются на 0,1%.