ЛБТЗ успешно завершил ведомственные испытания нового пожарного танка для ВСУ

Госпредприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", завершило проводившиеся совместно с Министерством обороны испытания новой пожарной военной машины ГПМ-72 для ВСУ, сообщила пресс-служба госконцерна.

Новая бронетехника специального назначения испытывалась заказчиком в заводских условиях и на полигоне, и успешно их выдержала. В ходе испытаний проверялась эффективность работы пожарно-технического и специального оборудования, динамических, топливно-экономических свойств, проходимости, а также эргономических требований новой ГПМ-72, уточняет пресс-служба.

В настоящее время ЛБТЗ ожидает решения Министерства обороны об укомплектовании образцами новой военной пожарной техники спецподразделений ВС Украины, говорится в сообщении.

ГПМ-72 предназначен для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ на складах, арсеналах, базах хранения взрывоопасных изделий, расчистки путей к очагам пожаров, прокладки противопожарных полос при лесных пожарах.

По данным разработчика, по своим тактико-техническим характеристикам ГПМ-72 значительно превосходит имеющиеся мировые аналоги. В числе основных конкурентных преимуществ украинского пожарного танка - современный пожарный насос и лафет, высокая - 20-тонная емкость пожарной цистерны, повышенная проходимость и защищенность экипажа от поражения различными типами боеприпасов и огнем пожара.

Разработка и производство опытного образца нового гусеничного бронированного ГПМ-72 обеспечена ЛБТЗ в инициативном порядке за собственные оборотные средства, уточняет пресс-служба.

ЛБТЗ - одно из ведущих предприятий бронетанкового кластера ОПК Украины. С 2011 года по решению правительства входит в состав ГК "Укроборонпром".

По данным госконцерна, в настоящее время ЛБТЗ обеспечивает, в том числе, производство боевых бронированных машин (ББМ) "Дозор-Б", модернизацию танков Т-72 различной модификации, инженерной бронетехники ИМР-2, бронемашин разминирования БМР-2.