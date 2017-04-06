Эксперты указывают, что правительство Гройсмана должно более тщательно просчитывать и продумывать принимаемые решения

Ряд украинских экономических экспертов считают, что правительство Владимира Гройсмана должно более тщательно подходить к статистическим данным, не манипулировать ими и просчитывать все принимаемые решения.

"Любой Кабинет министров должен предоставлять по своим инициативам экономические расчеты. К сожалению, по большинству инициатив я не видел никаких расчетов, они нам не попадаются на глаза уже больше года", - сказал на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В качестве позитива он указал большую активность правительства В.Гройсмана в создании зон свободной торговли с другими странами. "Сейчас со стороны Украины уже фактически все сделано для создании ЗСТ с Канадой, в перманентном состоянии находится аналогичная ЗСТ с Турцией. Кроме того, есть намерение создать полноценную зону свободной торговли на базе ГУАМ, которая фактически должна покрывать зону "Восточноевропейского партнерства", - отметил эксперт.

При этом он обратил внимание, что ЗСТ с Молдовой у Украины есть, но реальной торговли мало. "Молдова сумела отстоять защитить свои интересы и с мая прошлого года не покупает у Украины мясо и молочные продукты, и экспорт этих продуктов из Украины до сих пор не разблокирован", - пояснил он.

А.Дорошенко отметил, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн с точки зрения макроэкономики должно было привести к всплеску покупательной способности украинцев, но произошел только всплеск цен производителей, которые их подняли в ожидании того, что начнут больше покупать. "Эта "минималка" у одних добавилась, а у других отнялась. Сумма денег, которая есть на руках у населения, не изменилась, она, возможно, лишь перешла из "конвертов" в "более белую форму", - подчеркнул он.

Эксперт указал, что систему координат в государстве по-прежнему устанавливают олигархи.

По его мнению, правительство также ничего не сделало в вопросе защиты прав потребителей. Например, на рынке крепкого алкоголя до 80% - контрафактная продукция. "А чем больше будут акцизы, тем больше рынка будет в тени, растет количество так называемых "наливаек", - сказал он.

Обозреватель в "Радио Вести", экономист Андрей Блинов считает, что Украина в настоящее время избрала стратегию выживания, преобладают негативные потребительские настроения среди граждан.

Он отметил, что главная проблема заключается в точках роста. "В прошлом году совершенно никак не выросло кредитование. Банки направляют средства сегодня на рынок депозитных сертификатов и рынок государственных облигаций. Это два основных инструмента, на которых сегодня зарабатывают банки, и это перебрасывание денег внутри банковской системы", - указал эксперт.

А.Блинов подчеркнул, что более $2 млрд прямых иностранных инвестиций – преимущественно банковские инвестиции, причем в основном в российские банки, и они вводились через конвертацию кредитных линий.

Он обратил внимание, что ВВП Украины сократился за три года со $180 до $90 млрд, и он составляет меньше $2 тыс. на одного человека, что является показателем для стран Африки, а не Европы.

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко критикует правительство за "абсолютно неадекватный" подход к статистическим данным, сохранение и повышение уровня коррупции, "фактическое уничтожение" внутреннего рынка и потребительского спроса и попытки решить экономические проблемы страны за счет все новых и новых заимствований и подготовки к распродаже земли.

"Уже в течение года статистические данные, которых выходят из недр Госстата и других государственных институтов, невозможно проверить. Они между собой не связаны, и по одним и тем же позициям можно получить разные данные, например, от Госстата, Минфина, Госказначейства", - пояснил он.

Ю.Гаврилечко указал на манипуляции, например, в вопросе получения субсидий. "Если мы берем средний размер субсидии за один месяц, умножаем на количество впервые обратившихся за субсидиями за несколько месяцев и получаем объем государственных расходов за год по этой статье. Куда при этом делись еще несколько миллионов оформителей субсидий – непонятно", - подчеркнул он.

Руководитель ЦНМ "Досвид", доктор экономических наук Наталья Семенченко видит проблему в том, что при выбранном курсе на евроинтеграцию Украина часто непродуманно принимает те или иные правила игры, не просчитывая последствия и не успевая анализировать принимаемые документы, рассчитывать и просчитывать, в том числе, из-за нехватки кадров.

"Украина добровольно заняла место объекта, а не субъекта переговоров, и в этой ситуации колоссального внешнего прессинга нужно выравнивать то, что есть на сегодняшний день, и выходит на какие-то точки развития", - сказала она.

По ее мнению, сложившаяся ситуация ведет к дальнейшей деиндустриализация страны. "Очень не хочется пойти по латиноамериканскому пути и стать поставщиком сырья для более развитых экономик", - отметила Н.Семенченко.