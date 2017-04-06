Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,04 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 27,04 грн/$1 с 27,18 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,02-27,06 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 27,1003 грн/$ с 27,1570 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $239,48 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $255,68 млн.