Экономика

17:14 06.04.2017

"Укрэнерго" начинает образовательную программу для молодежи с их привлечением к реализации проектов в энергетике и IT

НЭК "Укрэнерго" запускает образовательную программу для молодежи с их дальнейшим привлечением к реализации проектов в энергетике, IT и телекоммуникациях, менеджменте, экономике и экологии.

Согласно сообщению НЭК, проект стартует в Харькове 22 апреля с проведения девяти часов лекций о применении новых технологий, которые прочитают представители бизнеса и топ-менеджеры предприятий. Такие же мероприятия будут проведены в Киеве и Львове.

"Ukrenergo Laborataries – один из самых перспективных наших проектов. Он направлен не на улучшение сети или покупку нового оборудования, наша задача – развитие человеческих ресурсов. Это инвестиция в будущее Украины, в нашу молодежь. Ukrenergo Laborataries – длительный проект, ставящий целью закрепить наше лидерство в отрасли и сделать все возможное для подготовки лучших кадров в энергетике. Молодежь должна остаться и работать в Украине", - отметил глава "Укрэнерго"Всеволод Ковальчук.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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