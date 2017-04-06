"Интерпайп" запустил онлайн-сервис проверки происхождения трубной продукции для борьбы с контафактом

Трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) запустила онлайн-сервис проверки происхождения трубной продукции в качестве одной из мер по защите от подделок продукции компании на Ближнем Востоке.

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, теперь проверить подлинность трубной продукции "Интерпайпа" можно с помощью смартфона и стандартной программы, считывающей QR-коды.

"На сегодняшний день рынок Ближнего Востока является одним из самых крупных по объемам подделок стальной продукции. Среди контрафакта – трубы, фланцы, фитинги, другие товары. Мы и другие европейские производители стальной продукции используем комплексной подход в борьбе с контрафактом – от взаимодействия с органами власти стран Персидского залива до внедрения технических средств защиты от подделки продукции", - отмечает коммерческий директор по продажам труб на рынки Ближнего Востока, Африки и Азии компании "Интерпайп" Андрей Бурцев, которого цитирует пресс-служба.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, третий по величине производитель цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

На Ближнем Востоке компания является одним из ключевых поставщиков труб в строительном сегменте. В связи с растущим рынком контрафактной продукции "Интерпайп" стал одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с поддельной стальной продукцией, в который вошли 18 международных компаний. Также компания зарегистрировала собственные торговые марки в ОАЭ и Саудовской Аравии.

"Интерпайп" в 2016 году реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной продукции.

В компании работают 11,5 тыс. сотрудников.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук.