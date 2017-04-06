"Метинвест" перевел акции "Запорожстали" с двух своих компаний-резидентов на кипрские

Международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" перевела принадлежащие ей акции ПАО "Запорожсталь" с двух компаний-резидентов - ООО "Запорожсталь-РС" и ООО "Галс–Инвест" (оба - Запорожье) - на кипрские компании Brandfeld Finance Ltd. и Lasartico Holdings Ltd.

Как сообщила "Запорожсталь" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на полученные 5 апреля данные ПАО "Национальный депозитарий Украины", в реестре акционеров общества по состоянию на 31 марта 2017 года произошли изменения среди собственников более 10% его акций.

Согласно документу, доля ООО "Запорожсталь-РС" снизилась с 21,8277%, уставного капитала (УК) ПАО "Запорожсталь" до нуля вследствие отчуждения акций.

Кроме того, доля ООО "Галс–Инвест" снизилась с 17,0641% УК ПАО "Запорожсталь" до нуля вследствие отчуждения акций.

При этом доля Brandfeld Finance Ltd. в "Запорожстали" возросла с 1,3511% в общем количестве акций и 1,3627% в общем количестве голосующих акций (35 млн 717,902 тыс. шт. простых именных акций) до 23,9222% в общем количестве акций и 24,1281% в общем количестве голосующих акций (632 млн 427,547 тыс. шт. простых именных акций).

Кроте того, доля Lasartico Holdings Ltd. в "Запорожстали" возросла с 9,7603% в общем количестве акций и 9,8443% в общем количестве голосующих акций (35 млн 717,902 тыс. шт. простых именных акций) до 26,0809% в общем количестве акций и 26,3054% в общем количестве голосующих акций (689 млн 497,257 тыс. шт. простых именных акций).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Метинвесте", общая доля принадлежащих группе акций "Запорожстали" не изменилась.

"Запорожсталь" - одно из крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом на внутреннем рынке и во многих странах мира.

Специализация - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, х/к лист, х/к рулон толщиной 0,5-8,0 мм из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих сталей, а также стальная лента и жесть. Основные потребители продукции - производители сварных труб, предприятия автомобильного, сельскохозяйственного, транспортного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

Уставный капитал – 660,920 млн грн.

Как сообщалось, в мае 2010 года Midland Resources Holding Limited (Гернси, Великобритания) Эдуарда Шифрина и Александра Шнайдера продала до 50% акций "Запорожстали" группе российских инвесторов, интересы которой представляли Внешэкономбанк и ИК "Тройка Диалог".

Затем в июле 2012 года "Метинвест" объявил о консолидации вместе с группой инвесторов 50,0032% акций "Запорожстали" (в том числе у "Метинвеста" - 49,032%).

В отчете компании Metinvest за 2013 год сообщалось, что в 2011-2012 гг. "Метинвест" приобрел в результате серии транзакций 99,8%-ную долю "Группы Запорожсталь", которой принадлежит 50,0032% акций ПАО "Запорожсталь".

По данным НДУ на четвертый квартал 2016 года, в собственности ООО "Галс–Инвест" (Запорожье) находилось 17,0641% акций "Запорожстали", ООО "Киев секьюритиз груп" - 24,5003%, ООО "Мидланд Кэпитал Менеджмент" (оба – Киев, зарегистрированы по одному адресу) - 11,2224%, ООО "Запорожсталь-РС" (Запорожье) - 21,8277%, Global Steel Investments Limited (Великобритания) - 12,3466%.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".