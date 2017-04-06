Рост продаж полупроводников в мире в феврале был максимальным с октября 2010г - SIA

Мировые продажи полупроводников в феврале подскочили на 16,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Это максимальное повышение показателя с октября 2010 года, отмечается в сообщении.

Реализация чипов в феврале составила $30,39 млрд по сравнению с $26,08 млрд годом ранее. Тем не менее, относительно января этого года продажи уменьшились на 0,8% (с $30,64 млрд), что обусловлено традиционным сезонным спадом.

"Глобальная полупроводниковая отрасль показала сильный подъем продаж в начале 2017 года, лидерами роста были чипы памяти, такие как DRAM и NAND, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Увеличение продаж относительно февраля прошлого года было двухзначным на большинстве региональных рынков. Глобальные рыночные тренды благоприятствуют продолжению роста продаж в ближайшие месяцы".

Реализация микропроцессоров в феврале в регионе Северная и Южная Америка взлетела на 19,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в Европе - на 5,9%, в Японии - на 11,9%, в Китае - на 25% и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Японии и КНР) - на 11,2%.

Продажи относительно января текущего года в Северной и Южной Америке сократились на 2,3%, в Европе - на 0,6%, в Японии - на 0,9%, в Китае - на 1%, в то время как в других странах АТР они увеличились на 0,5%, сообщила SIA.

Как прогнозирует отраслевая организация World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), мировые продажи полупроводников в 2017 году вырастут на 3,3% и достигнут нового исторического максимума в $346,1 млрд.