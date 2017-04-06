Европарламент опасается направления Белоруссией кредитов ЕИБ на строительство АЭС

Европарламент (ЕП) выражает озабоченность по поводу того, что финансовая помощь Европейского союза Белоруссии может использоваться при финансировании строительства БелАЭС в Островце.

В принятой в четверг резолюции европарламентарии призвали Еврокомиссию оценить, соблюдаются при строительстве атомной станции высшие стандарты безопасности, а также не станет ли помощь ЕС в виде кредитов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) одним из источников финансирования проекта.

Кроме того, ЕП попросили оценить, не противоречит ли эта финансовая помощь санкциям Евросоюза, применяемым в отношении России.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (структура госкорпорации "Росатом"). Государственный экспортный кредит в размере $10 млрд на строительство станции в ноябре 2011 года предоставила Россия.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Еврокомиссия включила Белоруссию в список стран, имеющих право получать финансирование ЕИБ под гарантии Евросоюза.