В Китае растет количество авиаперелетов в страны "Пояса и пути"

Крупные китайские авиакомпании в первом квартале текущего года подали заявки на открытие 57 новых международных авиарейсов.

Наиболее активно развиваются маршруты в страны на Экономическом поясе Шелкового пути и Морском Шелковом пути 21-го века ("Пояс и путь"), сообщает агентство "Синьхуа".

С 26 марта по 28 октября китайские авиакомпании планируют запустить 89 международных перелетов, из которых 70 будут пролегать в страны вдоль "Пояса и пути", главным образом в Россию, а также государства центральной, юго-восточной и южной Азии, говорится в общенациональном плане гражданской авиации КНР. Помимо этого, зарубежные авиаперевозчики планируют открыть 35 новых маршрутов, 34 из которых будут связывать Китай со странами на "Поясе и пути".

Как сообщалось, по итогам 2016 года пассажирооборот международных авиалиний в китайских аэропортах впервые перешагнул отметку в 100 млн чел., увеличившись на 19,3%.