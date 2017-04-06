Экономика

16:14 06.04.2017

Немецкий стартап представил воздушное такси Volocopter

Немецкий стартап E-Volo на этой неделе представил воздушное такси Volocopter 2X на электрической тяге, сочетающее технологии вертолета и квадрокоптера.

Компания рассчитывает начать испытания летательного аппарата вертикального взлета и посадки - E-Volo называет его "мультикоптер" - в качестве такси уже в 2018 году, говорится в пресс-релизе.

Volocopter 2X оснащен 18 винтами, в кабине два кресла.

E-Volo утверждает, что управлять таким такси в Германии сможет любой владелец спортивной летной лицензии (SPL). Как отмечается в сообщении компании, Volocopter относится к категории сверхлегких летательных аппаратов, в рамках которой со следующего года в Германии будет проходить сертификация мультикоптеров.

В дальнейшем E-Volo рассчитывает зарегистрировать Volocopter в качестве транспортного средства для оказания услуг такси. Следующим шагом будет разработка мультикоптера на четыре посадочных места с международной лицензией.

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