Экономика

16:01 06.04.2017

"Укрэнерго" планирует завершить строительство ЛЭП Новоодесская-Арциз до 2020г

НЭК "Укрэнерго" планирует завершить строительство ЛЭП 330кВ "Новоодесская-Арциз" до 2020 года.

По данным пресс-службы госпредприятия, работа над проектом возведения ЛЭП была начата "Укрэнерго" еще в середине 2000-х годов, однако развитие строительства было приостановлено.

"Наши расчеты, связанные с работой Молдавской ГРЭС и энергоузла, а также геополитические изменения показывают, что необходимо ускорить темпы и, по возможности, завершить строительство линии Новоодесская-Арциз до 2020 года", - приводятся в сообщении слова главы НЭК Всеволода Ковальчука.

По его словам, для реализации проекта планируется привлечь инвестиции международных финансовых организаций, в частности, Европейского банка реконструкции и развития.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2007 году оценивало стоимость строительства Новоодесская-Арциз с кабельным переходом через Днестровский лиман в 450 млн грн.

В рамках проекта планировалось сооружение ЛЭП 330 кВ Новоодесская-Арциз, реконструкция ЛЭП 330 кВ МолдТЭС-Арциз (перенос участка трассы), реконструкция ЛЭП 330 кВ Новоодесская-Усатово (замена троса) с реконструкцией подстанций "Новоодесская" и "Арциз".

Цель проекта – улучшение надежности и качества энергообеспечения юго-западного региона Одесской области.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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