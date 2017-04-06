Экономика

14:30 06.04.2017

Рада отправила на повторное 2-е чтение законопроект "О рынке электроэнергии"

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект "О рынке электроэнергии".

За соответствующее решение проголосовали 265 парламентариев в четверг.

В ходе рассмотрения законопроекта Рада отклонила большинство правок, которые были поддержаны профильным комитетом при подготовке ко второму чтению, что, по мнению члена комитета по ТЭК Льва Пидлесецкого, разбалансировало документ и лишило его шансов быть принятым в целом (в итоге за принятие в целом проголосовали только 211 депутатов - ИФ).

Как сообщалось, законопроект №4493 "О рынке электрической энергии Украины" Рада приняла в первом чтении 22 сентября 2016 года. Ко второму чтению к документу было подано около 1,200 тыс. правок, которые прорабатывала специально созданная рабочая группа.

Законопроект предусматривает двухлетний переходной период с момента вступления его в силу на внедрение всех сегментов нового рынка, в том числе рынка двухсторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

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