Литва присоединяется к жалобе Польши в суде ЕС по Nord Stream

Литва присоединилась к требованию Польши отменить разрешение Еврокомиссии (ЕК) российскому концерну "Газпром" увеличить объемы использования ответвления газопровода Nord Stream ("Северный поток") в Германии, заявила в четверг агентству BNS министр энергетики Литвы Аурелия Вярницкайте.

По ее словам, Литва стремится к тому, чтобы конкуренция на европейском рынке газа увеличивалась, а решением ЕК "повышается энергетическая зависимость от "Газпрома", кроме того, это может повлечь негативные последствия для Украины, потому что сократится транзитный поток газа через эту страну".

Она отметила, что власти Литвы на прошлой неделе утвердили участие страны в деле суда Евросоюза (ЕС).

ЕК осенью прошлого года повысила квоту использования ответвления газопровода Opal для "Газпрома". Находящийся в Восточной Германии газопровод Opal связан с газопроводом Nord Stream в Балтийском море между Германией и Россией. Критики говорят, что увеличение объемов использования OPAL и Nord Stream может сократить транзит газа через Польшу и Украину.

Вступление Литвы в дело может расцениваться как политическая поддержка, литовские специалисты также представят суду свои аргументы, но главным истцом останется польское правительство.

Находящийся в Киеве литовский премьер Саулюс Сквярнялис в четверг заявил, что Украина должна остаться важным транзитным путем в Европе. "Мы поддерживаем ваше стремление остаться транзитной страной, Украина и в дальнейшем должна оставаться важным транзитным путем в Европе. Мы решили поддержать польскую сторону в судебных процессах по Nord Stream 2", - сказал С. Сквярнялис на совместной пресс-конференции премьеров стран Балтии и Украины.

Литва в этом году купит у "Газпрома" чуть больше половины всего необходимого ей количества газа.

16 декабря прошлого года правительство Польши подало иск в Европейский суд в отношении решения ЕК от 28 октября 2016 года, которое одобрило соглашение в отношении использования газопровода OPAL между ПАО "Газпром", ООО "Газпром экспорт", OPAL Gastransport GmbH и Германского федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur).

Комментируя действия Варшавы по обжалованию решения Еврокомиссии, министр энергетики РФ Александр Новак в интервью "России 24" (ВГТРК) заявил: "Это немотивированные заявления. Потому, что для нас газопровод через Польшу является наиболее экономически эффективным, самый короткий, было предложено даже построить дополнительный газопровод. Но Польша отказалась. Поэтому вообще не понимаем в чем суть заявлений, если мы расширяем нашу инфраструктуру, а Польша отказалась развивать инфраструктуру через свою территорию".

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