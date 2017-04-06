Экономика

13:40 06.04.2017

Киевсовет просит Кабмин, Раду и президента отменить абонплату за газ

Депутаты Киевского городского совета приняли решение обратиться к президенту Украины Петру Порошенко, Верховной Раде и Кабинету министров c призывом отменить абонентскую плату за газ.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, на пленарном заседании в четверг соответствующее обращение поддержали 83 депутата.

"Мы выступаем за отмену необоснованной абонплаты за газ. Теперь все, кто пользуется газом для подогрева воды, приготовления пищи или отопления, должны отдельно платить за газ как товар, и отдельно - за обслуживание труб, по которым он поставляется. То есть некую абонплату за подключение к системе газоснабжения. Соответственно, средний месячный чек для тех, кто готовит пищу на газовых плитах без счетчиков, увеличится в разы", - отметил соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бондаренко.

В тексте обращения отмечается, что абонплату потребители будут платить ежемесячно независимо от фактического объема потребления газа и она не подпадает под субсидирование. То есть, потребители могут получить субсидию на покрытие покупки газа, а за присоединенную мощность должны заплатить живые деньги.

"Жизнь для большинства населения Украины тяжелая, у людей не хватает средств на питание, лекарства и оплату коммунальных услуг. Решение НКРЭКУ (Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – ИФ) по установлению абонентской платы за подключение к газовым сетям приведет к негативным социальным последствиям для украинского народа. Учитывая сложное социальное положение большинства украинцев, мы просим отменить абонентскую плату за газ и не допустить дальнейшее повышение цен на газ", - отметила соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.

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