Цены на уголь могут взлететь выше $220/т, в выигрыше Evraz, Распадская, Мечел

Цены на уголь после циклона "Дебби", который поставил под угрозу часть поставок из Австралии, могут подскочить до $220 за тонну и даже выше, что будет позитивно для российских производителей - Evraz, "Распадской" и "Мечела", говорится в обзоре аналитика "Атона" Андрея Лобазова.

Спотовые цены на высококачественный коксующийся уголь уже взлетели на 20% - до $187,5 за тонну (FOB Австралия), фьючерсы - на 30%.

Увеличение цен на коксующийся уголь на $10 за тонну добавляет к EBITDA Evraz порядка $45 млн, "Распадской" - $40 млн, "Мечела" - $35 млн, подсчитал А.Лобазов. Это грубая оценка, эффект может быть иным с учетом того, что внутренние цены на уголь с опозданием отражают изменение мировых котировок, а качество российского угля ниже, чем австралийского.

При этом от роста цен могут пострадать производители стали с низкой интеграцией в уголь - НЛМК (нет собственных угольных мощностей) и ММК (закрывает свои потребности менее чем на 40%). "Северсталь" же мало восприимчива к изменениям цен на уголь благодаря высокой (90%) интеграции в это сырье.

По данным аналитиков БКС, циклон Дебби, повредив железнодорожные пути в Австралии, сорвал поставки 180-190 млн тонн угля из Австралии, что составляет более половины мировых морских перевозок. Ограничения по ж/д перевозке угля могут продолжаться от 5 дней до 5 недель.

Рост цен на коксующийся уголь существенно укрепляет переговорные позиции производителей в отношении контрактов на второй квартал, отмечают аналитики.

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