Экономика

13:30 06.04.2017

Украина предлагает Чили сотрудничество в области создания беспилотных систем и кибербезопасности

Украина заинтересована в налаживании ВТС со странами Латиноамериканского региона, в числе потенциальных партнеров рассматривается, в том числе, Чили.

Как сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", возможности налаживания сотрудничества с чилийской стороной обсуждались в ходе прошедших в рамках 11-й международной оборонной LAAD-2017 Defence & Security (Рио-Де-Жанейро, Бразилия) переговоров украинской делегации с министром обороны Чили Хосе Антонио Гомесом.

"Главной темой встречи стало сотрудничество Чили с Украиной в сфере беспилотных систем, авиастроения и кибербезопасности, во время которой были определены дальнейшие шаги и потребности обеих сторон и обсуждены принципы дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, перспективы налаживания регионального ВТС будут также предметом запланированных в рамках LAAD-2017 переговоров с официальными представителями государственных учреждений и силовых ведомств стран Латинской Америки, а также с ведущими компаниями оборонно-промышленного комплекса региона.

LAAD International Exhibition and Conference on Aerospace & Defence Techology - Латиноамериканская выставка и конференция по авиакосмическим и оборонным технологиям, проходит в Рио-де-Жанейро с 1997 года раз в два года, является самым крупным событием в области обороны и безопасности в Латинской Америке. Организатором выставки выступает британская Reed Exhibitions, работающая в тесном контакте с министерством обороны Бразилии.

По данным организаторов, в работе проходящей 4-7 апреля LAAD-2017 Defence & Security принимают участие около 37 тыс. специалистов, 195 официальных делегаций из 85 стран. В числе заявленных тем конференции в рамках выставки: "Актуальные вопросы корпоративной кибербезопасности", "Гибридная война в контексте Бразилии".

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