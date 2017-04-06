Экономика

11:47 06.04.2017

Вспышка АЧС зафиксирована в Полтавской области

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) за последние несколько дней получила положительный результат исследования на африканскую чуму свиней (АЧС) в Полтавской области.

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, в личном подсобном хозяйстве жителя с. Пустовойтово (Глобинский район, Полтавской обл.) было зарегистрировано заболевание и гибель свиньи.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы 4 апреля установлен диагноз АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Глобинской райгосадминистрации, решением которой утверждено план по ликвидации АЧС, определено границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.

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