Европейские рынки акций падают в четверг на заявлениях Драги, протоколе ФРС

Фондовые индексы стран Западной Европы в четверг падают рекордными темпами за месяц на заявлениях главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и протоколе мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:10 мск упал на 0,6% и составил 377,86 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка опустился на 0,9%, французский CAC 40 - на 0,5%, германский DAX - на 0,7%. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 потерял 0,6%.

Обнародованный накануне вечером протокол мартовского заседания ФРС показал, что большинство руководителей Федрезерва считают разумным приступить к сокращению объема активов на балансе ЦБ, составляющего $4,5 трлн, до конца текущего года.

Сокращение, скорее всего, произойдет за счет отказа от реинвестирования поступлений от ценных бумаг, причем Федрезерв склоняется к резкому единовременному отказу от реинвестирования процентов, а не к его постепенному сокращению.

Между тем М.Драги заявил в ходе выступления во Франкфурте, что инфляция в еврозоне пока недостаточно закрепилась, чтобы менять прогнозы денежно-кредитной политики или формулировки в заявлениях ЕЦБ.

Акции Unilever Plc в Лондоне подорожали на 0,3%. Компания объявила о намерении выкупить собственные акции на сумму 5 млрд евро, отделить подразделение по производству спредов и повысить дивиденды на 12%.

Курс акций Danone SA уменьшился на 0,1%. Накануне суд округа Колумбия в США одобрил сделку по приобретению американской WhiteWave Foods Co. за $10,4 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение пяти рабочих дней.

Капитализация голландской Akzo Nobel NV выросла на 0,3% после того, как американская компания по выпуску промышленных химикатов PPG Industries Inc. не исключила возможности повышения предложения о покупке Akzo. На два предыдущих предложения руководство Akzo ответило отказом, после чего крупнейшие акционеры призвали менеджмент приступить к переговорам.

Цена бумаг Tullow Oil рухнула на 11%. Акционеры компании одобрили допэмиссию акций в размере 607 млн фунтов стерлингов ($758 млн).