Экономика

11:26 06.04.2017

Минфин внес правки в нормативную базу для организации таможенных складов на ПХГ и виртуального реверса

Министерство финансов Украины внесло правки в нормативную базу необходимые для организации таможенных складов на подземных хранилищах газа (ПХГ) и виртуального реверса газа (бэкхола), сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

Соответствующие изменения закреплены приказом Минфина №292 от 27 февраля 2017 года.

"Такие нововведения предоставят возможность европейским партнерам заказывать у "Укртрансгаза" услуги по хранению природного газа не период до 3 лет", - отмечают в компании.

Как сообщалось, Engie и ПАО "Укртрансгаз" в октябре 2016 года подписали соглашения о сотрудничестве в транспортировке и хранении газа в украинских ПХГ.

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