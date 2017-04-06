НБУ через суд взыскал имущество КССЗ в счет погашения кредита рефинансирования банку "Финансы и кредит"

Национальный банк Украины (НБУ) через суд взыскал имущество Киевского судостроительно-судоремонтного завода общей стоимостью 287,3 млн грн, выступившего поручителем по кредиту рефинансирования банку "Финансы и кредит" (Киев), сообщается на веб-сайте центробанка.

Нацбанк напоминает, что иск к поручителю был подан в ноябре 2016 года. В декабре было возбуждено соответствующее дело и 4 апреля 2017 года Хозяйственный суд Киева принял решение удовлетворить иск центробанка.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению ФГВФЛ принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и Кредит", бенефициаром которого выступает мажоритарий и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.

"В связи с невыполнением задекларированных мер по улучшению ликвидности и отсутствием достаточных действий со стороны владельцев банка для предотвращения его неплатежеспособности, а также в связи с несоответствием деятельности банка требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам НБУ, регулятор отнес банк "Финансы и Кредит" к категории неплатежеспособных с 17 сентября 2015 года, а ФГВФЛ 18 сентября 2015 года ввел в банк временную администрацию на период до 17 декабря 2015 года", - сообщил регулятор.

Кроме того, Нацбанк намерен отсудить у К.Жеваго залог рефинансирования "Финансы и Кредит", которым стало финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

Общая задолженность банка перед НБУ по кредитам рефинансирования составляет 6,3 млрд грн.

Банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году.

Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место (38,88 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков. Его обязательства перед физлицами на эту дату были равны 16,98 млрд грн, в том числе в валюте – 11,61 млрд грн.

Общая задолженность всех неплатежеспособных банков перед НБУ в настоящее время составляет 45,2 млрд грн. Помимо банка "Финансы и кредит", крупнейшими должниками являются: банк "Надра" (собственник Дмитрий Фирташ) с сумой задолженности 9,8 млрд грн, Дельта Банк (Николай Лагун) – 8 млрд грн, банк "Финансовая инициатива" – 7,2 млрд грн и ВиЭйБи Банк – 3 млрд грн (собственник обеих банков Олег Бахматюк), Имексбанк (Леонид Климов) – 3,4 млрд грн.

Нацбанк при этом напоминает, что в 2015-2016гг он направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами этих банков, а также инициировал 44 судебных разбирательства о взыскании с имущественных и финансовых поручителей этих банков задолженности перед НБУ.