Исландия может первой в мире ввести закон о доказывании компаниями равной оплаты труда

Парламент Исландии на этой неделе приступил к рассмотрению законопроекта, обязывающего компании - государственные и частные - предоставлять доказательства того, что они соблюдают принцип гендерного равенства в оплате труда, а также полностью исключают дискриминацию по иным основаниям.

Как отмечает BBC, если эта инициатива будет одобрена, то Исландия станет первой страной в мире, где действует закон, направленный на сокращение разницы в оплате труда мужчин и женщин.

"Законопроект, который распространяется на компании и учреждения определенного размера - с численностью штата 25 или более человек, требует сертификации программ равной оплаты труда", - заявил AFP министр социального обеспечения Исландии Торстейнн Виглундссон.

Помимо равной оплаты труда, компании должны убедить государство в отсутствии дискриминации по расовому, национальному, религиозному, возрастному и другим признакам.

По словам Т.Виглундссона, цель закона - сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин до нуля.

Те компании, которые не предоставят соответствующих данных, будут проходить финансовую проверку, и в случае, если выяснится, что компания нарушила принцип равной оплаты труда мужчин и женщин, она будет оштрафована.

В 2015 году Исландия заняла первую строку в рейтинге гендерного равенства, представленном Всемирным экономическим форумом. За ней следовали Норвегия, Финляндия и Швеция.

"Возможно, мы занимаем первое место в мире на данный момент, но предстоит еще много работы", - заявил AP в марте премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон.

Законодательную инициативу поддерживают как правящая правоцентристская коалиция, так и оппозиция. Женщины занимают около 50% депутатских кресел в парламенте Исландии.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с начала 2018 года.

В октябре прошлого года тысячи женщин, покинув свои рабочие места до окончания рабочего дня - в 14:38 по местному времени, приняли участие в протестах в Рейкьявике против неравной оплаты труда мужчин и женщин. Согласно подсчетам организаций, борющихся за равную оплату труда, каждый день после этого времени женщины работают бесплатно, поскольку их зарплаты существенно ниже. Между тем, согласно официальной статистике за 2015 год, зарплата женщин в Исландии все еще была в среднем меньше на 17% зарплаты, которую получали мужчины, занимавшие аналогичную должность.

Октябрь стал традиционным временем проведения акций, посвященных защите прав женщин. Первая забастовка женщин в Исландии прошла 24 октября 1975 года. Тогда исландки протестовали против неравного распределения обязанностей дома - они провели однодневную забастовку, отказавшись выходить на работу и выполнять работу по дому.

Некоторые участники этой забастовки, после которой в Исландии был принят закон о равноправии женщин, называли акцию 1975 года "тихой революцией".

В 1980 году 50-летняя исландка Вигдис Финнбогадоттир стала первой в мире женщиной, одержавшей победу на всеобщих прямых демократических выборах главы государства, и заняла пост президента страны.

Экономика Исландии успешно восстановилась после мирового финансового кризиса благодаря процветанию туризму и рыбной ловле. В 2016 году исландский ВВП вырос на 7,2%, в I квартале текущего года подъем ускорился до 11%.