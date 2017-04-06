ГПЗКУ разработала план модернизации Николаевского элеватора

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) разработала план модернизации Николаевского портового элеватора, который предусматривает увеличение пропускной способности до 3,5 млн тонн, сообщил заместитель главы правления госкорпорации Андрей Задирака.

"Специалистами нашего Николаевского портового элеватора совместно с проектирующей компанией был разработан план его модернизации, который предусматривает раскачку николаевского терминала до 3,5 млн тонн отгрузки. На данный момент наш элеватор имеет мощность в 60 тыс. тонн единовременного хранения в пределах той территории, которой сегодня владеет. После реконструкции объемы хранения увеличатся еще на 70 тыс. тонн", - отметил он во время "круглого стола" ГПЗКУ, посвященного проблемам зерновой логистики Украины.

По словам А.Задираки, предварительно китайские партнеры одобрили этот проект, и сейчас ГПЗКУ занимается проектными решениями.

"Если говорить о сроках реализации проекта, то это порядка двух лет. Мы продолжаем грузить и параллельно строим, увеличиваем и улучшаем инфраструктуру. Точная стоимость проекта пока не определена, все зависит от оборудования, которое будет использоваться", - уточнил он.

По мнению замглавы правления, сложность проекта состоит в том, что в настоящее время он предусматривает постройку еще одного причала для выхода на проектную мощность, соответственно, процедура согласования с Администрацией морских портов и Министерством инфраструктуры займет определенное время.

Как уточнил А.Задирака, у ГПЗКУ, согласно генеральному договору с китайским партнером, есть обязательство отгружать ежегодно до 5 млн тонн, а сегодня два портовых элеватора даже при постоянной полной загрузке могут обеспечить не более 3 млн тонн.

"Наши китайские партнеры также понимают необходимость развития инфраструктуры ГПЗКУ для гарантированного выполнения двухсторонних обязательств, поэтому мы рассчитываем получить их согласие на использование средств китайского кредита в рамках реализации этого проекта уже в этом году", - добавил он.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,75 млн тонн зерновых грузов в год.