Экономика

18:42 05.04.2017

Курс гривни на межбанке в среду снизился до 27,18 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 27,18 грн/$1 с 27,13 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,16-27,20 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,1570 грн/$ с 27,1190 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $255,68 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $233,04 млн.

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