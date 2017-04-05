Правительство предлагает Раде ратифицировать конвенцию между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения

Правительство приняло решение повторно подать Верховной Раде Украины на ратификацию конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокол к конвенции, сообщается на веб-сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, 4 сентября 2013 года правительство Украины и правительство Республики Мальта подписали конвенцию и протокол к ней. Главная цель - избежать двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые получают на территориях обеих стран, что будет достигаться путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Мальтой в зависимости от места их возникновения. Также будут учтены в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства суммы налогов, уплаченных на территории другого государства.

Конвенция предусматривает ставки налогообложения дивидендов, процентов и роялти, которые соответствуют требованиям модельной конвенции ОЭСР:- дивиденды - общая ставка 15%; для дивидендов, получаемых компанией, владеющей не менее 20% капитала компании, которая такие дивиденды выплачивает, - 5%; проценты и роялти - 10%.