Экономика

18:35 05.04.2017

Правительство предлагает Раде ратифицировать конвенцию между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения

Правительство приняло решение повторно подать Верховной Раде Украины на ратификацию конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокол к конвенции, сообщается на веб-сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, 4 сентября 2013 года правительство Украины и правительство Республики Мальта подписали конвенцию и протокол к ней. Главная цель - избежать двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые получают на территориях обеих стран, что будет достигаться путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Мальтой в зависимости от места их возникновения. Также будут учтены в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства суммы налогов, уплаченных на территории другого государства.

Конвенция предусматривает ставки налогообложения дивидендов, процентов и роялти, которые соответствуют требованиям модельной конвенции ОЭСР:- дивиденды - общая ставка 15%; для дивидендов, получаемых компанией, владеющей не менее 20% капитала компании, которая такие дивиденды выплачивает, - 5%; проценты и роялти - 10%.

ВАЖНОЕ

Курс гривни на межбанке в среду снизился до 27,18 грн/$1

Средства МВФ и ЕС поступили на счет НБУ, международные резервы Украины возросли до $16,7 млрд

НКРЭКУ отказала ЛЭО в выдаче лицензий для работы только в подконтрольной Украине части Луганской области

Финансовые ресурсы ФГВФЛ в марте сократились на 25%

Украинская "дочка" Сбербанка будет продана по цене менее размера капитала - Греф

ПОСЛЕДНЕЕ

Бывший CEO Visa Чарльз Шарф назначен главой нью-йоркской балетной труппы NYCB

Цена нефти Brent поднялась до $55 за баррель впервые с 8 марта

Глава "Укрэнерго": Змиевская ТЭС приостановит работу 6 апреля, Криворожская ТЭС – 11 апреля

В вечерний максимум вторника Украина экспортировала электроэнергию в Молдову мощностью 516 МВт

Прогнозная цена закупки туалетных комплексов основана на ценах производителей и может снизиться в ходе аукциона– "Укрзализныця"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
спортивные костюмы в Украине на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА